Андрей Макаревич рассказал как кремлевская пропаганда превращает людей в злобных дебилов

Известный российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что жители США гораздо добрее граждан РФ, поскольку кремлевская "пропаганда превращает людей в «злобных дебилов».

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - указал он в Facebook.

В комментариях к своей публикации музыкант согласился с мнением одного из пользователей о том, что пропаганда путинской России гораздо эффективнее пропаганды СССР.

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», - заключил Макаревич. // УНИАН