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Андрей Макаревич рассказал как кремлевская пропаганда превращает людей в злобных дебилов

20.03.2018 01:48

Фронтмен «Машины времени» констатировал, что с россиянами происходит что-то ужасное.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что жители США гораздо добрее граждан РФ, поскольку кремлевская "пропаганда превращает людей в «злобных дебилов».

Макаревич прокомментировал три года воздействия кремлевской пропаганды на россиян / nn.by

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - указал он в Facebook.

В комментариях к своей публикации музыкант согласился с мнением одного из пользователей о том, что пропаганда путинской России гораздо эффективнее пропаганды СССР.

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», - заключил Макаревич. // УНИАН

 

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