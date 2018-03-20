Андрей Макаревич рассказал как кремлевская пропаганда превращает людей в злобных дебилов

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Фронтмен «Машины времени» констатировал, что с россиянами происходит что-то ужасное.
Известный российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что жители США гораздо добрее граждан РФ, поскольку кремлевская "пропаганда превращает людей в «злобных дебилов».
«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - указал он в Facebook.
В комментариях к своей публикации музыкант согласился с мнением одного из пользователей о том, что пропаганда путинской России гораздо эффективнее пропаганды СССР.
«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», - заключил Макаревич. // УНИАН
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