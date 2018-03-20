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У Миколаєві військовослужбовець тяжко поранив ножами співмешканку

20.03.2018 08:36

Після конфлікту нетверезий зловмисник силоміць утримував скривавлену жінку у квартирі, не даючи їй змоги звернутись по допомогу. Вже на ранок, коли чоловік пішов, зовні зачинивши потерпілу у помешканні, вона змогла зателефонувати у поліцію.

Рятувати тяжко поранену жінку прибули співробітники ДСНС, поліцейські та медики 18 березня близько 11:15 годині. Лікарі діагностували у 40-річної постраждалої колото-різані поранення грудної клітини, одне з яких проникаюче.

Фото Поліція Миколаївської області.

Знаряддя злочину – кілька ножів – поліцейські вилучили та відправили на дослідження.

Вже невдовзі співробітники Корабельного відділу поліції встановили місцезнаходження зловмисника. 41-річний військовослужбовець ховався від правоохоронців у будинку, де збираються особи, які ведуть асоціальний спосіб життя. Він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

 

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