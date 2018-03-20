Завершено расследование дела о разворовывании налоговиками 104 млрд. грн.

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Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении 52 бывших сотрудников налоговых органов.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські Новини.
"Мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца", - сообщил он.
Матиос указал, что прокуратура завершила расследование уголовного производства 14 марта.
Отмечается, что в деле 52 подозреваемых, 25 из которых находятся в розыске.
При этом 2 подсудимых уже заключили сделку со следствием и возместили в госбюджет 26 млн гривен ущерба.
Установленная сумма общего ущерба составляет 104 млрд. гривен.
Дело расследовали 6 следователей и 24 прокурора.
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