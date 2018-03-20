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Завершено расследование дела о разворовывании налоговиками 104 млрд. грн.

20.03.2018 08:48

Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении 52 бывших сотрудников налоговых органов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські Новини.

Картинки по запросу Анатолий Матиос

"Мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца", - сообщил он.

Матиос указал, что прокуратура завершила расследование уголовного производства 14 марта.

Отмечается, что в деле 52 подозреваемых, 25 из которых находятся в розыске.

При этом 2 подсудимых уже заключили сделку со следствием и возместили в госбюджет 26 млн гривен ущерба.

Установленная сумма общего ущерба составляет 104 млрд. гривен.

Дело расследовали 6 следователей и 24 прокурора.

 

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