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В поліції оприлюднили фото ймовірних вбивць чоловіка поблизу львівського залізничного вокзалу

20.03.2018 09:00

Правоохоронці просять допомогти розшукати трьох злочинців, які ймовірно причетні до вбивства чоловіка поблизу залізничного вокзалу у Львові.

Інформацію про підозрюваних та їхні фото опублікував правоохоронець Ігор Зінкевич на сторінці спільноти "Варта-1" в соціальній мережі Facebook.

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За інформацією Зінкевича, серед розшукуваних правоохоронцями злочинців є 29-річний уродженець Миколаївської області Сергій Рудик, 26-річний мешканець Дрогобиччини Іван Гнатів та 35-річна львів'янка Любов Бойко.

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Працівники поліції просять львів'ян долучитися до розшуку та повідомити можливе місце перебування зловмисників.

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Нагадаємо, як повідомляло раніше наше видання, близько 22:30 п'ятниці, 16-го березня, поблизу залізничного вокзалу знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями. // 032.ua

 

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