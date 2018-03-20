Бывшую заммэра Кролевца посадили на 5 лет за взятку

На Сумщине к 5 годам лишения свободы за взяточничество приговорена уже бывший заместитель городского головы районного центра.

Решением суда первой инстанции уже уволенной заммэра одного из районных центров Сумской области признана виновной в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что указанное лицо, находясь на вышеупомянутой должности, требовала от физического лица 27 500 грн за содействие в передаче в аренду помещения коммунальной собственности. Неправомерную выгоду женщина получила двумя траншами, после чего 21 апреля 2017 года ее и задержали сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Сумщины.

Обвиняемая осуждена по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины к 5 годам лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, кроме того, она лишь на права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о бывшей заммэра Кролевца Оксане Душкиной.