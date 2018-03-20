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На взятке попался начальник отделения Днепродзержинского объединенного горвоенкомата

20.03.2018 09:18

В понедельник, 19 марта, военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины совместно с работниками СБ Украины в Днепропетровской области в рамках уголовного производства по факту вымогательства неправомерной выгоды разоблачили капитана Кульчаковского, начальника отделения Днепродзержинского объединенного городского военного комиссариата.

Установлено, что за исключение из списков резерва бывшего участника АТО и непризыв его в дальнейшем на военную службу, капитан требовал неправомерную выгоду в сумме 10 000 грн.

взятка

Сейчас военная прокуратура Днепропетровского гарнизона проводит первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы Кульчаковского.

Решается вопрос относительно сообщения капитану о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступление военному чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. // Событие

 

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