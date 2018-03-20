Взрыв гранаты на столичной Оболони — разборки жильца с коллекторами

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В Оболонском районе Киева мужчина метнул гранату в коллекторов, которые пришли выселять его из квартиры.
Взрыв прогремел на 6 этаже многоэтажки по улице Приречная.
По данным соседей, причиной взрыва стал конфликт между владельцем квартиры и коллекторами.
Пресс-служба столичной полиции заявила: «Накануне взрыва между мужчинами произошла драка. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал». // pl.com.ua
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