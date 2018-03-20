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В Крыму пожилую женщину выгнали из больницы из-за отказа ехать на «выборы Путина» (видео)

20.03.2018 09:36

В понедельник, 19 марта, в пгт. Советское пожилую женщину выписали из больницы раньше времени из-за отказа ехать на «выборы» президента РФ, которые проходили в России и оккупированном Крыму 18 марта.

16 марта женщина по имени Февзие попала в «Советскую районную больницу» с жалобами на сильные боли в почках. 18 марта, в день незаконных выборов, к женщине подошел заведующий хирургическим отделением — Дорошенко Василий Лазаревич — и спросил, будет она ехать на «выборы». Когда женщина ответила, что не поедет, врач попросил назвать причину нежелания голосовать.

Крым

«Я ему сказала: «Василий Лазаревич, я вас ценю как врача и уважаю как человека, но через себя я переступить не могу. Извините, пожалуйста, я не поеду». Он мне ответил: «В таком случае, и я через себя переступать не буду», — рассказала женщина.

После этого, утром 19 марта у Февзие взяли кровь на анализ на выписку. Выписали ее из-за того, что она не была на «выборах». В больнице она пробыла всего три дня. Женщина намерена писать жалобы на врача за такое обращение с ней.

«Обязательно о таких людях должны все знать! Я что-то буду делать. Напишу. А куда — я приду в себя и продумаю, куда напишу и что сделаю», — добавила Февзие. 

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