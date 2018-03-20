Во Франции задержали экс-президент Николя Саркози

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Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники, передает УНН.
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.
Он находится под стражей в помещениях судебной полиции в Нантере.
Саркози допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании.
Напомним, ранее следователи планировали проверить причастность экс-президента Франции Николя Саркози к коррупционным схемам, которые сопровождали выбор Катара организатором чемпионата мира по футболу 2022 года.
Также, Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы Франсуа Олланду.
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