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В России мамаша убила троих детей и покончила с собой

20.03.2018 10:28

Семья считалась благополучной, хотя женщина недавно развелась с мужем

В российском Ульяновске в квартире одного из домов обнаружены тела местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ульяновской области во вторник, 20 марта.

В Ульяновске мать убила троих детей. Фото: dpchas.com.ua

"С ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. По предварительной версии, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством", – говорится в сообщении.

Детям было пять, шесть и 10 лет. Возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что дети проживали с матерью, которая с мужем разведена", – говорится в сообщении облпрокуратуры.

"37-летняя женщина не работала, поскольку младший ребенок был инвалидом. Семья считалась благополучной, они развелись с мужем недавно", – сказал собеседник агентства. // Сегодня

 

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