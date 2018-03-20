Венгрия продолжает раздавать ультимативные указания Украине

Украина должна предоставить Венгрии юридические гарантии того, что новый закон об образовании, языковая статья которого вызвала беспокойство у Будапешта, не вступит в силу раньше 2023 года.

С таким заявлением, обнародованным на сайте МИД Венгрии, выступил его глава Петер Сийярто, передает УНН.

"Тот факт, что такая страна, как Украина, имеет геополитически важную позицию, не означает, что она будет освобождена от соблюдения международного права или ее обязательств защищать меньшинства в стране", - сказал П.Сийярто накануне.

Он подчеркнул, что в своем недавнем письме к должностным лицам ЕС и Генеральному секретарю НАТО подчеркнул, что Венгрия стремится вернуться к позиции поддержки Украины, если Киев предоставит юридическую гарантию, что до 2023 года закон об образовании не вступит в силу, и что в него также будут внесены изменения.

"В течение этого периода они будут проводить необходимые консультации с венгерской общиной и будут выполнять только то, о чем они договорились в ходе обсуждений. Кроме того, необходима юридическая гарантия, потому что, несмотря на гарантии на словах, на данный момент обещания изменились", - сказал министр.

Венгрия и Европейский Союз, как отмечается, надеются, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии, проведет консультации с национальными общинами.

Ранее Украина пообещала Венгрии не будет менять образовательно систему без согласования с нацменьшинствами.