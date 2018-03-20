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В Чернигове задержан контрактник, который торговал элементами танковой защиты

20.03.2018 10:46

Военный продал детали защиты с нескольких танков "Булат"

В Чернигове во время расследования уголовного производства по делу о продаже боеприпасов был разоблачен и задержан военный, продававший детали защиты танков Т-64БМ "Булат".

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Фото: Facebook Андрея Лысенко

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Военной прокуратурой Черниговского гарнизона совместно с СБУ разоблачена и пресечена преступная деятельность военнослужащего-контрактника 1-й отдельной танковой бригады. Задержанный, водитель танковой роты, снял и продал гражданскому за 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда со взрывчатым веществом", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, своим поступком задержанный ослабил боеспособность танкового подразделения.

"Указанные заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства. Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории воинской части и вынесены с целью продажи", – добавил Лысенко.

В ходе оперативной закупки были изъяты контейнеры с взрывчатым веществом и денежные средства.

По словам пресс-секретаря, в настоящий момент решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по статье о продаже оружия, а также избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Также Лысенко объяснил, что "Нож" – это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения, который был разработан украинскими оружейниками. Комплекс предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов. // Сегодня

 

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