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На Николаевщине суд дал убийце со «стажем» всего 10 лет

20.03.2018 11:05

Веселиновский районный суд Николаевской области приговорил к 10 годам заключения 41-летнего мужчину, который сначала избил, а потом задушил 35-летнюю женщину.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

убийца

Напомним, ранее сообщалось о том, что убийство произошло летом 2017-го года. Злоумышленник решил наладить испорченные отношения с женщиной, поэтому для примирения пригласил ее "хорошо провести время на Черноморском побережье", где в последствии и убил ее на территории одной из баз отдыха.

Сообщалось, что сотрудники полиции оперативно его задержали. Хотя в решении суда отмечается, что он сам через некоторое время вернулся на место преступления, чтобы признаться в содеянном.

В суде обвиняемый рассказал, что у них возникла ссора на почве ревности.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") и назначил ему 10 лет тюрьмы. При том, что на момент произошедшего у него была непогашенная судимость за совершение еще одного умышленного убийства. // Преступности НЕТ

 

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