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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 19.03.2018

20.03.2018 11:15

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 19.03.2018

Працівниками Приморського відділу поліції у ході профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрито та притягнено до адміністративної відповідальності 43-річного іноземця, який порушив строки перебування іноземних громадян на території України.

Картинки по запросу ГУНП в Одеській області

Співробітники Лиманського відділу поліції у ході профілактичного відпрацювання «Мігрант» виявили 34-річного іноземця, який порушив правила перебування іноземних громадян на території України. Відносно нього складено адміністративний протокол та прийнято рішення щодо примусового повернення його на батьківщину.

Працівниками Авангардівського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції під час проведення профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» виявлено та притягнено до адміністративної відповідальності двох іноземців віком 24 та 34 роки, які порушили строки перебування іноземних громадян на території України.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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