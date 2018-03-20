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В Одесі на хабарі викрили лікаря-експерта

20.03.2018 11:25

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі лікаря-експерта однієї з профільних медичних установ Одеси.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США за сприяння у безперешкодному отриманні висновку судово-психіатричної експертизи.

хабар

Оперативники спецслужби задокументували отримання лікарем однієї тисячі американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали лікаря поблизу місця роботи під час отримання другої половини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправних дій.

 

Прес-центр СБ України

 

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