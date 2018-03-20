Под Киевом задержалм разбойников, ограбивших таксиста

Парни с ножом заставили мужчину отдать им все деньги

В Киевской области за разбойное нападение на таксиста задержали преступную группу.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 19 марта водитель такси отвез двух пассажиров в пгт. Большая Дымерка Броварского района. Во время остановки автомобиля мужчины, угрожая ножом, отобрали у водителя деньги и скрылись.

Пострадавший сразу же приехал в полицию и сообщил о разбое. Сотрудники Броварского отдела полиции по горячим следам установили и задержали двух нападающих. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным. // Сегодня