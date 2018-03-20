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Юный отморозок, зарезавший мужчину и ребенка в Павлограде, интересовался сатанинской тематикой

20.03.2018 11:55

Несколько лет назад подозреваемый отрезал ухо парню, но инцидент "замяли".

Журналисты выяснили жуткие подробности резонансного двойного убийства в городе Павлоград на Днепропетровщине.

Подозреваемый в убийстве школьник Валентин Земцов несколько лет назад отрезал ухо парню / скриншот

Оказалось, что подозреваемый в убийстве 18-летний школьник Валентин Земцов и ранее проявлял агрессию, но предыдущие случаи "заминались" родственниками злоумышленника, об этом говорится в сюжете программы "Деньги".

Учителя юноши говорят, что не замечали агрессивного поведения со стороны парня. Однако журналисты выяснили, что это уже вторая школа, в которой учился юноша. Из предыдущей школы парень ушел из-за инцидента, о котором журналистам рассказали жители города.

Несколько лет назад Валентин поранил какого-то парня ножом, некоторые говорят, что даже отрезал ухо. Однако, как рассказали горожане, родственники Земцова заплатили, чтобы дело не получило огласки, и единственным наказанием для парня была смена учебного заведения. Собственно, о резонансном убийстве стало известно тоже только спустя три дня после инцидента.

Журналисты также нашли страницу Земцова в соцсети, и оказалось, что парень интересовался темой насилия. Он был подписан на страницы и принадлежал к группам, в которых ежедневно постились изображение разных проявлений насилия. Также на странице парня находились различные сатанинские высказывания и символы. 

Как сообщалось, в Павлограде полиция задержала 11-классника по подозрению в совершении двойного убийства. Жертвами парня стали соседи – 30-летний отец и 4-летний мальчик. От полученных ножевых ранений они погибли. Кроме того, мать – 35-летняя беременная женщина - получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу. // УНИАН

 

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