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У Маріуполі організоване угруповання переоформлювало на бойовиків нерухомість на Донбасі

20.03.2018 12:05

Співробітники Служби безпеки України затримали у Маріуполі ще одну учасницю організованого угруповання, яке забезпечувало бойовикам заволодіння майном мирних громадян.

Правоохоронці встановили, що мешканка тимчасово непідконтрольної території Донеччини входила до угруповання, учасники якого організували механізм протиправного переоформлення прав власності на об’єкти нерухомості у Донецьку на членів незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

СБУ

Ділки виготовляли фіктивні рішення, використовуючи вкрадену печатку одного із райсудів Донецька. Остаточне переоформлення житла здійснювалось державними реєстраторами на підконтрольній українській владі території. Оборудки здійснювалися без відома та фізичної присутності власників нерухомості, які покинули тимчасово непідконтрольну територію через дії терористів.

Співробітники СБ України затримали жінку у Маріуполі, їй повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року співробітники СБ України затримали суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області та мешканця Маріуполя, які були ключовими учасниками незаконної оборудки.

Триває досудове слідство

 

Прес-центр СБ України

 

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