Взрыв гранаты в кишиневском магазине: 2 человека погибли, еще 2 – ранены

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В одном из магазинов в Кишиневе (Молдавия) на улице Матеевича прогремел взрыв.
По имеющейся информации, погибли два человека и еще двое ранены, передает местное издание publika.md.
На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена.
По предварительной информации, покупатель взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет.
Среди погибших продавщица и один мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине. // 112.ua
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