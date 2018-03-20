Взрыв гранаты в кишиневском магазине: 2 человека погибли, еще 2 – ранены

В одном из магазинов в Кишиневе (Молдавия) на улице Матеевича прогремел взрыв.

По имеющейся информации, погибли два человека и еще двое ранены, передает местное издание publika.md.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена.

По предварительной информации, покупатель взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет.

Среди погибших продавщица и один мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине. // 112.ua