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Взрыв гранаты в кишиневском магазине: 2 человека погибли, еще 2 – ранены

20.03.2018 12:35

 В одном из магазинов в Кишиневе (Молдавия) на улице Матеевича прогремел взрыв. 

По имеющейся информации, погибли два человека и еще двое ранены, передает местное издание publika.md.

Фото: Publika.md

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена.

По предварительной информации, покупатель взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет.

Среди погибших продавщица и один мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине. // 112.ua

 

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