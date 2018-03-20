В Одесі викрили громадянина Грузії, який перебував у розшуку

В рамках проведення операції «Мігрант» співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області на одній з вулиць Малиновського району міста Одеси викрили 26-річного громадянина Грузії, який розшукувався поліцією Івано-Франківщини за скоєння квартирних крадіжок.

Під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці помітили іноземця, який поводився підозріло та намагався уникнути зустрічі з поліцейськими.

Під час перевірки чоловік назвав своє ім’я, однак не зміг пред’явити документи, які б засвідчували його особу. Молодика було запрошено до Малиновського відділу поліції. Де було встановлено, що прізвище, яким він представився – вигадане.

Встановивши особу чоловіка правоохоронці з’ясували, що з жовтня 2017 року він розшукується івано-франківськими поліцейськими за вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Також встановлено, що у відношенні іноземця в Малиновському суді м. Одеси розглядається кримінальне провадження за скоєння ним майнового злочину.

Іноземця опитано та передано ініціаторам розшуку.

Відділ комунікації поліції в Одеській області