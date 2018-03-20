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Апелляционный суд оставил Рубана под арестом, не отдав его «соратнице» Савченко

20.03.2018 12:55

 Столичный апелляционный суд отказал защите главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана в изменении меры пресечения, таким образом оставив его под стражей. 

Об этом стало известно в ходе заседания 20 марта, передает 112.ua.

Владимир Рубан

Таким образом суд отказал нардепу Надежде Савченко, которая выразила готовность взять Рубана на поруки. Защита задержанного просила заменить ему содержание под стражей домашним арестом.

Как сообщалось, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.

Отметим, из-за "дела Рубана" проблемы с правоохранителями возникли и у самой Савченко. Вскоре после его задержания ее допросили в СБУ, а генпрокурор Юрий Луценко попросил Раду рассмотреть вопрос о ее возможном привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте. Представления Луценко в среду рассмотрит регламентный комитет Рады, а в четверг - сессионный зал.

Среди обвинений, озвученных генпрокурором в адрес Савченко, - ее планы устроить теракт в сессионном зале парламента и физическое устранение депутатов.

 

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