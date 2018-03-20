У столиці впродовж доби затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого

У результаті конфлікту зловмисник спричинив кілька ударів опоненту. Від отриманих травм потерпілий невдовзі помер. Фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Турівській лежить мертвий чоловік. На місце події негайно виїхали екіпажі патрулів та слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Прибувши за викликом, поліцейські ретельно оглянули місце події та опитали ймовірних очевидців. Лікарі "швидкої", які також прибули за цією адресою, констатували смерть потерпілого.

"Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів для встановлення особи потерпілого та затримання підозрюваного. Відтак з'ясували, що між чоловіками під час застілля виник конфлікт, у розпалі якого правопорушник кілька разів вдарив свого знайомого - 56-річного чоловіка без постійного місця проживання. Після вчиненого підозрюваний залишив на вулиці постраждалого, котрий від отриманих травм помер", - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

38-річного киянина, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні вказаного правопорушення, вже наступної доби затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі", - наголосив Владислав Іщенко.

Відділ комунікації поліції Києва