Одесская чиновница получила приговор за пьяное вождение

Одесскую чиновницу, задержанную за рулем в нетрезвом виде, признали виновной. Такое решение вынес сегодня Приморский районный суд Одессы. По решению служителей Фемиды, Диану Терновенко лишили водительских прав на 1 год и обязали выплатить штраф 10 200 грн.

Адвокат подсудимой намерен подавать апелляцию так как, по его мнению, вина Терновенко не доказана.

По его словам, судья брал во внимание показание трех свидетелей и двух патрульных. И критически отнесся к заявлению Терновенко о том, что она не ехала, а просто находилась в авто – это по мнению судьи не соответствует фактам изложенным в деле.

Также адвокат настаивал, что нет доказательств того, что его подзащитная была пьяна. "Нет результатов теста или показаний тех, кто пил с ней", – отметил он.

Ранее адвокат заявил что Терновенко возможно пила лекарства, например валерьянку. А ее агрессивное поведение из-за того, что ее спровоцировали.

Сама Терновенко после инцидента уволилась по собственному желанию не выходя из отпуска. Сейчас она находится на стационарном лечении в неврологическом отделении одесского областного медицинского центра психического здоровья.

О том что чиновница уволилась, нам рассказала директор центра предоставления админуслуг Евгения Абрамова.

Напомним, чиновница одесского горсовета пересекла двойную сплошную, повредила припаркованный автомобиль и врезалась в столб. Инцидент произошел в конце декабря 2017 года. Все это время на пассажирском сиденье находился ребенок.

Когда нарушительницу догнали патрульные, она начала нецензурно выражаться, бросаться на полицейских и ударила журналиста. // Сегодня