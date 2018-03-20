Венгрия уже взялась «командовать» размещением подразделений ВС Украины

Венгрия требует от Украины отказаться от планов восстановления в Берегово на Закарпатье военной части Вооруженных сил Украины.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Брюсселе 19 марта, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

По его словам, Украина намерена передислоцировать "батальон от около 800 до 1000 военных с востока" в Берегово, где проживает самое большое в Украине сообщество венгров.

При этом он утверждает, что в Минобороны Украины такое решение объяснили угрозой территориальной целостности Украины.

"Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом", – цитирует МИД Венгрии Сийярто.

Напомним, что 9 февраля на заседании Береговского горсовета обсудили размещение на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады.

На данный момент батальон базируется в Мукачево, Ужгороде и Виноградове.

В Берегово до 2003 года находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Затем военную часть расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли продали частным лицам. Большинство сооружений части находятся в аварийном состоянии, пишет издание.

Напомним, также Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора. // Обозреватель