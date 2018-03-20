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Полковник ВСУ, «взявший» 3000 долларов, отделался штрафоом в 25,5 тыс. грн.

20.03.2018 14:27

Правоохранителям удалось задержать его с поличным

В Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

AP Photo

Как удалось установить следствию, полковник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за 4000 долл. повлиять на командование и посодействовать заключению с компанией договора на проведение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ. Представители компании в свою очередь обратились к правоохранителям. В результате 17 октября 2017 года полковник Усков был взят с поличным во время получения взятки в сумме 3000 долл.

Суд обязал полковника выплатить штраф в сумме 1500 необлагаемых минимумов, что составляет 25,5 тыс. грн, и оплатить судебные издержки на сумму в 3 тыс. грн. // 112.ua

 

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