Полковник ВСУ, «взявший» 3000 долларов, отделался штрафоом в 25,5 тыс. грн.

В Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. долл. взятки. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как удалось установить следствию, полковник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за 4000 долл. повлиять на командование и посодействовать заключению с компанией договора на проведение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ. Представители компании в свою очередь обратились к правоохранителям. В результате 17 октября 2017 года полковник Усков был взят с поличным во время получения взятки в сумме 3000 долл.

Суд обязал полковника выплатить штраф в сумме 1500 необлагаемых минимумов, что составляет 25,5 тыс. грн, и оплатить судебные издержки на сумму в 3 тыс. грн. // 112.ua