На Черкащині під час отримання неправомірної вигоди затримано сільського голову

У вівторок, 20 березня 2018 року, прокуратурою Черкащини у скоординованій співпраці з працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих Уманського районного відділення Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області викрито злочинні дії одного з сільських голів Уманського району, який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду за сприяння в отриманні рішення сесії сільської ради щодо безперешкодного укладення договору оренди нерухомого майна та зниження суми орендної плати за укладеним договором.

Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні одного з закладів м. Умань, безпосередньо під час одержання нею частини обумовлених коштів у розмірі 28 тис грн, які вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області