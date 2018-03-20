На Луганщині чиновниця вдруге порушила вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів

Постановою Біловодського районного суду Луганської області виконувача обов’язків голови Станично-Луганської селищної ради визнано винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП, та притягнуто до відповідальності з накладенням стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 грн.

Встановлено, що виконувач обов’язків голови Станично-Луганської селищної ради, будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», в порушення ч. 1 ст. 28 цього Закону не повідомила про наявність в неї реального конфлікту інтересів та взяла участь у голосуванні за прийняття рішення «Про преміювання за результатами роботи за 2016 рік», відповідно до якого їй встановлено премію у розмірі 5000 грн.

Наразі рішення суду набрало законної сили.

Прес-служба прокуратури Луганської області