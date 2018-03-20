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Викрито польсько-українську злочинну групу, яка торгувала контрабандними цигарками

20.03.2018 15:20

У Кєльцях викрили організовану злочинну групу, у яку входили українці та поляки, що займалися незаконною торгівлею цигарок

У місті Кєльце співробітники Центрального слідчого бюро поліції та митниці розбили міжнародну організовану злочинну групу, яка займалася незаконною торгівлею цигарками. Затримано 11 осіб. Вилучено понад 22 млн цигарок без польських акцизних маркувань.

cbsp.policja.pl/

Як повідомив у понеділок, 19 березня, під час прес-конференції окружний прокурор у Кєльцях Даріуш Дрияс, затримання проведено 13 березня. Також того ж дня було знайдено та вилучено понад 22 млн цигарок. Затримані - це громадяни України та Польщі у віці 25-48 років.

cbsp.policja.pl/

«Мені відомо, що це найбільша кількість цигарок, знайдена цьогоріч у Польщі і одна з найбільших протягом останніх років», - сказав Дрияс.

Як зазначив прокурор, члени групи купували «за східним кордоном» цигарки, перевозили їх контрабандою через польсько-український кордон і продавали у Польщі, а також країнах Західної Європи.

Контрабандні цигарки привозили у склади в Мазовєцькому та Свєнтокшиському воєводствах. Там їх спаковували у коробки після іншого товару, а потім вантажівками привозили цигарки одержувачам, які потім їх продавали.

Як сказав директор Палати податкової адміністрації у Кєльцях Славомір Подкувка, цигарки перепаковували у тари від китайських супів.

Група діяла щонайменше від червня 2017 року до приблизно середини березня.

Загальну суму збитків для державної скарбниці оцінюють у понад 25 млн злотих (майже 6 млн євро). // Польське радіо

 

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