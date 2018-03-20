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На 12 років може сісти чоловік, який планував теракт на військовому об’єкті на Сумщині

20.03.2018 15:31

Прокуратурою Сумської області у вівторок, 20 березня 2018 року, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного сумчанина, який намагався скоїти терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних Сил України.

У ході слідства встановлено, що чоловік за вказівкою куратора із Російської Федерації планував 6 грудня 2017 року скоїти терористичний акт на одному з військових об’єктів м. Суми.

прокуратура

Вибуховий пристрій, еквівалентний майже двом кілограмам тротилу, підозрюваний забрав із обумовленого місця в парку культури та відпочинку імені Кожедуба в м. Суми. Вже наступного дня співробітники СБ України затримали його під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом.

Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою) КК України. За клопотанням прокуратури затриманому обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він і чекатиме вирок суду.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Сумської області

 

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