«Трижды недоликвидированная переворотчица»

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Таранова (бывший замглавы Администрации президента Андрей Таранов. - Ред), после чего он в скором времени скончался", - заявила она на пресс-конференции в Киеве 20 марта.

По ее словам, это был бы идеальный вариант для власти.

"Во второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мою ликвидацию, снова-таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Валерием Кондратюком (заместитель главы Администрации президента Украины с 15 октября 2016 года. - Ред.), чтобы это остановить. В третий раз меня предупредили, что я стою под ликвидацию и назвали подразделение специальных сил, которое будет исполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить", - сказала Савченко.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Также генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Раде, рассказал, как Савченко хотела взорвать Раду и организовать госпереворот.

После этого Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Украины.

А ГПУ внесла представление о лишении Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте. // Обозреватель