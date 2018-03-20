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Катар готов поставлять Украине сжиженный газ

20.03.2018 15:57

Катар готов наладить поставки в Украину сжиженного газа. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе официального визита Петра Порошенко в Государство Катар.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Катар готов поставлять Украине сжиженный газ

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу пройдут в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара - создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Также стало известно, что Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. // УНН

 

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