Катар готов поставлять Украине сжиженный газ

Катар готов наладить поставки в Украину сжиженного газа. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе официального визита Петра Порошенко в Государство Катар.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу пройдут в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара - создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Также стало известно, что Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. // УНН