На Житомирщині викрили на хабарі керівника райсектору міграційної служби

У вівторок, 20 березня 2018 року, прокуратурою Житомирської області спільно із Управлінням захисту економіки та Головним управлінням Нацполіції в області під час проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій задокументовано факт одержання начальником Бердичівського районного сектору управління міграційної служби в області чергової частини неправомірної вигоди на суму 3500 грн.

Правоохоронці затримали чиновницю безпосередньо у службовому кабінеті державної установи, що у м. Бердичів.

Це друга частина неправомірної вигоди, яку посадовець вимагала від громадянки за прискорення та безперешкодну видачу закордонних біометричних паспортів для неї та її родичів.

Одержання першої обумовленої частини неправомірної вигоди керівником райсектору міграційної служби органи правопорядку зафіксували 16 березня 2018 року.

Посадовець за кожний офіційно проплачений біометричний паспорт встановила свій додатковий «тариф» - 1000 грн.

Неправомірну вигоду вилучено, особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури області проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області