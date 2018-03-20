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В Киеве задержали опытную уголовницу-наркоторговку

20.03.2018 16:21

Ранее судимой женщине грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве оперативники задержали за сбыт наркотиков ранее судимую женщину. 36-летняя киевлянка сбывала наркотики на территории столицы путем так называемых "закладок".

Правоохранители провели две оперативные закупки и обыск в квартире наркоторговки. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, правоохранители провели две оперативные закупки и обыск в квартире наркоторговки, где обнаружили ацетилированный опий. Злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее женщина была судима за совершение аналогичных преступлений. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. // Сегодня

 

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