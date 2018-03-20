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В Тамбове на 18 лет посадили кредитора, зарубившего гражданина КНР и его русскую жену

20.03.2018 16:33

Тамбовский областной суд вынес 20 марта приговор по уголовному делу о жестоком убийстве супругов на глазах у их несовершеннолетнего ребенка. Расправу учинил 56-летний гражданин КНР, которому потерпевшие задолжали деньги. Погибший мужчина тоже был выходцем из Китая.

Суд назначил убийце наказание в виде 18 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Картинки по запросу зарубил

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 18 февраля 2017 года осужденный китаец находился в гостях у своего старого знакомого в доме на Базарной улице в Тамбове. В процессе употребления алкоголя гость потребовал, чтобы хозяин вернул ему долг. На этой почве между ними произошла ссора.

Когда 51-летний хозяин, его 38-летняя супруга-россиянка и двое малолетних детей уснули, гость напал на главу семейства. Принесенным с собой топором мужчина несколько раз ударил должника по голове. Проснувшаяся жена потерпевшего попыталась защитить мужа. Тогда подсудимый стал наносить и ей удары в область головы, верхних и нижних конечностей.

"От шума проснулся один из детей, и, увидев происходящее, попытался остановить подсудимого", - говорится в пресс-релизе. Убийца ударил мальчика кулаком по голове, после чего прошел в кухню.

Тем временем жена потерпевшего, вооружившись ножом, последовала за нападавшим и ранила его в живот. После этого гость тоже нанес несколько ножевых ранений женщине и ее супругу. Хозяин жилья скончался на месте происшествия, а его жена - в больнице. Виновника расправы врачам удалось спасти, сообщал "Новый Тамбов".

Суд признал подозреваемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух лиц с особой жестокостью") и ч. 1 ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") УК РФ.

Добавим, приговор по похожему уголовному делу вынесен Моршанским районным судом Тамбовской области. Установлено, что 18 сентября 2017 года обвиняемый Морщинин, находясь в гостях у 53-летнего бывшего главного врача ТОГБУЗ "Алгасовская участковая больница" А. Мирзаханова, в ходе ссоры схватил нож и нанес эскулапу не менее 36 ранений. Пострадавший скончался на месте.

Морщинину, который не признал вины и выдвигал различные версии случившегося, инкриминировали ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщает прокуратура.

Осужденный обжаловал приговор. Но апелляционная инстанция Тамбовского областного суда отказала в удовлетворении жалобы, признав решение нижней инстанции законным и обоснованным, пишет "Комсомольская правда". // NEWSru.com

 

 

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