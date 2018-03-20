СБУ блокувала фінансові операції з тимчасово окупованими територіями

В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що одна з вінницьких комерційних структур забезпечує приймання платежів з РОS–терміналів, які функціонують у так званих «Д/ЛНР» та тимчасово анексованому Криму, а також з інтернет-ресурсів небанківських фінустанов.

Співробітники СБ України задокументували, що ділки здійснюють безпосередню технічну підтримку та обслуговування серверів, задіяних у протиправній діяльності. Вони, зокрема, забезпечували прикриття незаконного механізму через використання процесінгової системи як технологічної прокладки між терміналами тіньового ринку послуг та іншим процесінговим сервісом.

Під час санкціонованих судом обшуків в офісних приміщеннях комерсантів правоохоронці вилучили документацію із доказами нелегальної діяльності платіжної системи, жорсткі диски, ноутбуки, комп’ютери, на яких може міститися інформація в електронному вигляді, яка підтверджуватиме функціонування вказаної платіжної системи на території, підконтрольній терористичним організаціям «Д/ЛНР».

Підкреслимо, що під час обшуку співробітники СБУ для недопущення блокування роботи підприємства не здійснювали відключення та вилучення серверів. Уся комп’ютерна техніка, незадіяна у проведенні фінансових оборудок, після відповідної перевірки у максимально стислі терміни буде повернена власникам.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України