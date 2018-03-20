У столиці поліцейські протягом години затримали двох молодиків за розбійний напад на киянина

Застосувавши биту та спецзасіб, троє зловмисників накинулися на перехожого і намагалися відібрати у нього речі. Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Святошинського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що троє незнайомців із газовим балончиком і битами намагалися відібрати у нього особисті речі. Отримавши орієнтування, оперативники розпочали відпрацювання злочину.

Вже за годину поліцейські затримали двох молодиків, причетних до нападу. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у правопорушників знаряддя злочину. Ними виявилися місцеві мешканці, 1999 та 1998 років народження. Раніше у поле зору правоохоронців вони не потрапляли. Їхнього спільника розшукують.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва