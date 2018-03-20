В Усатово мужчина до смерти избил знакомого, которого заподозрил в воровстве (видео)

Накануне трагедии в полицию обратился 44-летний мужчина. Сообщил, что в селе Усатово у него украли 7 тысяч гривен и наручные часы стоимостью 150 тысяч гривен. Написав заявление, вернулся в хостел, где проживал вместе с товарищами. Позже провел собственное расследование и понял: вор – один из его соседей.

Дождавшись ночи, предложил подозреваемому покататься с ним по околицам города на машине. Когда остановились возле поля, начал избивать вора. Медикам спасти пострадавшего не удалось, он скончался по пути в больницу.

«Працівниками поліції затримано одесита, який забив до смерті свого знайомого в селі Усатове. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років», – сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитий Головин. // 7 канал