Следствие рассматривает пять версий по делу о гибели Волошина

Сейчас уже установлен круг лиц, которые могут предоставить любую информацию относительно трагедии, они уже допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время

Следствие рассматривает пять версий по делу героя АТО, военного летчика Владислава Волошина, который исполнял обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" и недавно застрелился в собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Так, в полиции сообщают, что в расследовании по делу Владислава Волошина в настоящее время назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью на посту и. о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - докладывают правоохранители.

Сейчас уже установлен круг лиц, которые могут предоставить любую информацию относительно трагедии, они уже допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Также Нацполиция повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУ НП в Николаевской области (ул. Спасская, 12), чтобы помочь следствию установить реальную картину и все обстоятельства трагедии. Если вам есть что сказать, не скрывайте, и не ограничивайтесь лишь комментариями в различных каналах коммуникации — предоставьте информацию следствию.

Напомним, 18 марта стало известно, что в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний руководитель областного аэропорта, летчик Владислав Волошин. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК ("Умышленное убийство"), ведется следствие.

Позже журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой тот говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.

"Я его не боюсь. Детей без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают", – говорится в переписке.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, по информации его помощника, сейчас находится в отпуске. На своей странице в Facebook Савченко выразил соболезнования семье погибшего Волошина.

Отметим, что Волошин был участником боевых действий на Донбассе, его наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. Он был пилотом штурмовика. // 112.ua