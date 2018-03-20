Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Следствие рассматривает пять версий по делу о гибели Волошина

20.03.2018 17:23

Сейчас уже установлен круг лиц, которые могут предоставить любую информацию относительно трагедии, они уже допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время

Следствие рассматривает пять версий по делу героя АТО, военного летчика Владислава Волошина, который исполнял обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" и недавно застрелился в собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Волошин

Так, в полиции сообщают, что в расследовании по делу Владислава Волошина в настоящее время назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью на посту и. о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - докладывают правоохранители.

Сейчас уже установлен круг лиц, которые могут предоставить любую информацию относительно трагедии, они уже допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Также Нацполиция повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУ НП в Николаевской области (ул. Спасская, 12), чтобы помочь следствию установить реальную картину и все обстоятельства трагедии. Если вам есть что сказать, не скрывайте, и не ограничивайтесь лишь комментариями в различных каналах коммуникации — предоставьте информацию следствию.

Напомним, 18 марта стало известно, что в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний руководитель областного аэропорта, летчик Владислав Волошин. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК ("Умышленное убийство"), ведется следствие.

Позже журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой тот говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.

"Я его не боюсь. Детей без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают", – говорится в переписке.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, по информации его помощника, сейчас находится в отпуске. На своей странице в Facebook Савченко выразил соболезнования семье погибшего Волошина.

Отметим, что Волошин был участником боевых действий на Донбассе, его наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. Он был пилотом штурмовика. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...