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На взятке в 165 тыс. грн. задержан начальник одного из подразделений «Киевпасстранса»

20.03.2018 18:10

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения

Во вторник, 20 марта, Киевской местной прокуратурой №2 в сотрудничестве с работниками Дарницкого управления полиции ГУ НП в Киеве разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпасстранс", который получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

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Указанные средства чиновник требовал за принятие мер по возврату принадлежащего коммерческой структуре имущества и выполнение собственных долговых обязательств.

Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.

В настоящее время задержанному готовят уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. // 112.ua

 

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