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Геращенко предложил не арестовывать, Савченко, а отправить на принудительное лечение в психушку

21.03.2018 00:38

При этом Геращенко на своей странице представил представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, но не станет голосовать за ее задержание и арест. Об этом он написал в Facebook.

Надежда Савченко. Фото: архив

Кроме того, он предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест", – написал Геращенко, объяснив, что считает, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Савченко подал документы на согласие Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице.

При этом Геращенко на своей странице представил представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко.

ГПУ

Детально ознакомится с опубликованным представлением можно на страничке Антона Геращенко в Facebook.

Как известно, внефракционного народного депутата Надежду Савченко 15 марта исключили из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, а генпрокуратура считает, что нардеп готовила кровавый теракт в стенах самой Верховной Рады и уже подала в Раду соответствующие документы для снятия с Савченко неприкосновенности. Как развивался скандал вокруг Савченко и что ее может ждать дальше – разбирался "Сегодня".

12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".

Теракт готовила и Надежда Савченко, заявил 15 марта в Верховной Раде генеральный прокурор. По его словам, народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду. // Сегодня

 

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