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«Telegram будет защищать свободу и тайну частной жизни». Дуров ответил на угрозу блокировки в РФ

21.03.2018 01:48

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни", - сообщил он в Твиттере.

Картинки по запросу Telegram
 
  • 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, в котором мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о порядке передачи ключей шифрования.
  • После этого Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера — если за 15 дней мессенджер не подчинится, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки. // Медуза

 

 

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