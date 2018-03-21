Химик подтвердил разработку нервно-паралитических веществ серии «Новичок» в российской лаборатории

Химик Владимир Углев подтвердил, что нервно-паралитические отравляющие вещества под названием «Новичок» разрабатывались в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Саратовской области.

Об этом пишет The Bell.

Фото: Владимир Углев

Углев рассказал, что он был научным сотрудником Вольского филиала ГосНИИОХТ и работал под руководством химика Петра Кирпичева. По словам Углева, научная группа, которую возглавлял Кирпичев, с 1972-го по 1988-й годы получила несколько сот модификаций веществ класса «Новичок». При этом химик отметил, что название «Новичок» появилось не в НИИ: Углев условно разделил разработки на четыре вещества, которые создали в 1972-м, 1976-м и начале 1980-х годов.

Кроме того, химик предположил, что эффект этих веществ можно спутать с нервно-паралитическими газами «Зоман» и «Зарин», но лабораторное исследование легко выявит формулу «Новичков».

Отвечая на вопрос, как образец вещества, по которому определили «Новичок», мог попасть к британским ученым, Углев предположил, что за 20 лет разработок иностранцы узнали его формулу.

«Англичане, как и немцы, отличные химики, которые по одному намеку сделают то, что в Москве совершенно секретно. Тем более, секрету уже даже в 1993 году было 20 лет. Так что это вопрос к специалистам, отвечающим за сохранность секретов: можно ли сохранить в тайне подобную информацию без какой бы то ни было утечки?» — сказал химик.

Кроме того, Углев сообщил, что в России велась разработка препарата класса «Новичок», но не его производство. В конце 80-х годов, по его словам, дни военной химии в СССР «были уже сочтены».

Бывшего полковника ГРУ Генштаба России Сергея Скрипаля вместе с его 33-летней дочерью нашли 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском Солсбери. Позже источники Guardian сообщили, что жертвы были отравлены веществом с нервно-паралитическим действием.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что российские власти с высокой долей вероятности причастны к отравлению экс-разведчика и отметила, что яд относится к группе веществ под названием «Новичок».

17 марта официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок». По словам Захаровой, наиболее вероятным источником происхождения этого яда можно назвать Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию, «которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"».

Доктор химических наук Леонид Ринк, который входил в группу разработчиков «Новичка», в свою очередь утверждает, что в СССР не было программы и оружия под названием «Новичок», а так называлась «система применения химического оружия». // Медиазона