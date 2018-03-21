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В Днепре кредитные мошенники с чужими паспортами «заработали» более 200 тыс. грн.

21.03.2018 08:48

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые использовали фальшивые документы для получения кредитов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В Днепре кредитные мошенники украли более 200 тыс. грн.

“Согласно оперативной информации сотрудников криминальной полиции, мошенники использовали потерянные или похищенные паспорта, в которые вклеивали фотографии одного из мужчин. Одним паспортом пользовались 1-2 дня, за это время обходили около 10 точек выдачи кредитов. 13 марта сотрудникам отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством УКР удалось задержать злоумышленников в магазине бытовой техники при попытке получить очередной кредит в сумме 21 тыс. гривен на покупку телевизора”, — говорится в сообщении.

На счету преступной группировки — 51 попытка взять кредит наличными или получить деньги для покупки бытовой техники. За полтора месяца они обманули 23 кредитные учреждения и банки, а общая сумма нанесенного ущерба составила более 200 тыс. грн.

Мошенниками оказались два местных жителей. Один из них уже был дважды судим за аналогичные преступления и находился на исправительном сроке.

Следственный отдел Соборного отдела полиции Днепра вручил мужчинам сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.

 

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