Румыния отказалась признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму

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Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова
Румыния не признает выборы президента России в аннексированном Крыму. Об этом сообщил МИД страны в Twitter.
"Румыния не признает российские выборы в Крыму", - говорится в сообщении.
МИД также напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова. // 112.ua
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