На Донетчине семейка наркодилеров предлагала полицейскому «зарплату» в 70 тыс. гривен за «крышу»

Полицейские Константиновки разоблачили 52-летнюю местную жительницу, которая сохраняла с целью продажи крупную партию ингредиентов для изготовления опия. В отношении женщины было открыто уголовное производство,

об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

После задержания к оперуполномоченному обратились сыновья подозреваемой с предложением решить вопрос о закрытии уголовного производства за денежное вознаграждение. Однако полицейский отказался содействовать тому, чтобы женщина избежала ответственности. Правоохранитель сообщил о попытке подкупа своему руководству.

“20 марта сыновья женщины снова встретились с полицейским с предложением "крышевать" бизнес их родственников. Предложив милиционеру прикрывать ее деятельность, ликвидировать конкурентов законными методами, а также обеспечить беспрепятственную реализацию в городе крупной партии маковых семян — 40 тонн. При содействии обещали платить 70 тыс. гривен ежемесячно”, — отметили в ведомстве

Братья передали оперуполномоченному в его служебном кабинете банковскую карточку, на которую были зачислены 20 тыс. гривен. После чего они были задержаны на месте. Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Теперь нести уголовную ответственность за свои действия придется всей семье.