Розбійника, що скоїв напад на кредитну спілку, засуджено до 8 років позбавлення волі

Поліцейські затримали зловмисника за розбійний напад наприкінці серпня минулого року на кредитну спілку. Тоді злодій, погрожуючи пістолетом менеджерові установи, забрав з каси більше двох тисяч гривень та особисту сумку чоловіка з мобільним телефоном та планшетом.

Діяв нападник досить зухвало — обрав установу у дуже людному місці неподалік залізничного вокзалу у Хмельницькому. Серед білого дня він увірвався до приміщення та навіть не ховав обличчя під маскою.

Працівники поліції Вінницької та Хмельницької областей провели спільну операцію по затриманню зловмисника. Згодом поліцейські з‘ясували, що 48-річний підозрюваний у сукупності має за плечима 26 років перебування за ґратами за вчинення різного роду крадіжок.

Чоловік — уродженець Хмельниччини, але останнім часом мешкав у Вінниці. Минулого року саме там він викрав у одного з місцевих мешканців пістолет, з яким і прийшов згодом грабувати хмельницьку кредитку спілку.

За результатами розгляду обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні місцевим судом обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення), ч. 1 ст. 263 (Придбання, зберігання та носіння зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Вироком суду його засуджено до покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області