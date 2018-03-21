Прикордонники затримали торгівці людьми, який перебував у розшуку

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Минулої доби співробітники Держприкордонслужби затримали іноземця, який перебував у розшуку за торгівлю людьми.
У пункт пропуску «Старокозаче», що на Одещині, на вхід в Україну, прибув громадянин Молдови 1987 року народження.
Під час здійснення заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники Білгород-Дністровського загону, цього громадянина розшукували правоохоронні органи Франції з січня 2017 року для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.
Про факт виявлення іноземного правопорушника поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Затриманого передано представникам Національної поліції. // ДПСУ
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