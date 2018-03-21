Житель Красноярска «под кайфом» убил знакомую, сварил ее сердце, а затем... вызвал «скорую»

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Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105) УК после обнаружения в доме на улице Энергетиков тела 27-летней девушки, сообщается на сайте СК.
По предварительной версии, днем 20 марта 35-летний мужчина, находящийся под воздействием наркотиков, поссорился со своей подругой и зарезал ее. После этого он вскрыл ее грудную клетку, извлек левое легкое и сердце; сердце затем он начал варить в кастрюле.
В 15 часов дня мужчина вызвал бригаду скорой помощи; пока врачи ехали, он нанес себе удар ножом в грудь. Подозреваемого госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Красноярская полиция уточняет, что подозреваемый был ранее судим, а погибшая была его сожительницей. // Медиазона
Мы увидели колонну военных машин, когда возвращались в наш маленький мотель для дальнобойщиков. Днем мы видели и другие конвои, но этот нас особенно заинтересовал. Темнело, а...