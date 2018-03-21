США обещают европейским компаниям санкции за «Северный поток – 2»

Иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства Россией газопровода "Северный поток – 2", рискуют попасть под санкции. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает пресс-служба Госдепа.

"Мы ясно дали знать, что фирмы, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям", – заявила Нойерт.

Как уточнили в НАК "Нафтогаз Украины", ранее 39 сенаторов направили в Минфин США и Госдеп письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта "Северный поток – 2", используя санкционные инструменты. По мнению американских законодателей, развитие инфраструктурных проектов "Газпрома" в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России.

Представитель Госдепа напомнила, что США выступают против проекта "Северный поток – 2" и считают, что он подрывает энергетическую безопасность Европы. Кроме того, строительство газопровода даст РФ повод вновь давить на Украину, считает Нойерт.

"Мы выступаем против проекта Nord Stream 2. Правительство Соединенных Штатов считает, что проект подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе. Это предоставило бы России еще один инструмент давления на европейские страны, особенно такие страны, как Украина", – подчеркнула Нойерт.

Она напомнила о недавнем срыве поставок газа в Украину, когда из-за действий "Газпрома" под угрозой оказался и транзит голубого топлива в ЕС.



"Мы видели, что сделала Россия раньше – она отключила трубопровод в середине зимы ... И мы считаем, что это просто неправильно", – отметила Нойерт.

Напомним, еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод "Северный поток – 2" и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику. // Сегодня