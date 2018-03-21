В России 13-летняя школьница устроила стрельбу из пневматики: 7 учеников травмированы

Полиция Шадринска Курганской области выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей в одном из учебных заведений. Там малолетняя школьница применила пневматическое оружие. В итоге пострадало несколько семиклассников.

Инцидент произошел в школе N15 Шадринска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

"Сегодня утром во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов, - пояснили в полиции. - В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся седьмого класса".

В школу прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. "Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - добавили в УМВД.

По словам руководителя пресс-службы полиции Елены Радаевой, серьезных ранений удалось избежать. По предварительным данным, девочка принесла пистолет из дома, а потом использовала его во время конфликта.

Полицейские опрашивают очевидцев произошедшего, сообщает Ura.ru. // NEWSru.com